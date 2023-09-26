«Боялся оказаться здесь»: поймали очередного пьяного «гонщика»

Полиции Санкт-Петербурга пришлось стрелять, чтобы остановить нетрезвого водителя

Ранним утром минувшей субботы полиция Курортного района Санкт-Петербурга получила вот такое сообщение очевидца: с АЗС в Зеленогорске отъехал Ford Focus, которым управляет нетрезвый человек. Спустя час сотрудники ГИБДД обнаружили искомую машину в поселке Ушаково.

Они начали преследование, в ходе которого требовали остановиться, но тщетно – «гонщик» только ускорялся, проводя рискованные маневры. Поэтому один из автоинспекторов применил табельное оружие – на видео можно разглядеть, как пробивается заднее правое колесо.

Примерно через пять километров гонка была окончена. Нарушителя блокировали и задержали. Им оказался 25-летний петербуржец в состоянии опьянения, что подтвердило освидетельствование. Он сказал, что не останавливался по требованию, потому что боялся оказаться в участке, так как ранее уже лишался прав...

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Хочется верить, что в этот раз права он вернет очень нескоро.

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Источник: МВД Медиа