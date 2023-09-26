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Вместо Range Rover и BMW X7 – новый кроссовер GAC

Новый кроссовер GAC получил уникальную силовую установку

GAC Trumpchi ES9 будет предлагаться в 4 комплектациях, а продажи кроссовера начнутся 1 октября – сначала в Китае.

Кроссовер оснащен 2-ступенчатой гибридной системой DHT plug-in 2.0T +. На электротяге автомобиль может проехать 143 км, а его общий запас хода достигает 1215 км.

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

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Основа силовой установки – турбированный 2-литровый мотор, который дополнен двумя электродвигателями, связанными параллельно валом. Есть три режима работы – «умный гибрид», чистое электричество» и «приоритет мощности».

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

Также кроссовер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВтч, которую можно не только заряжать от сети, но и брать из нее энергию (до 18,3 кВтч) для электроприборов. Например, во время отдыха на открытом воздухе.

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

Кроссовер можно смело назвать интеллектуальным – в нем реализована целая экосистема взаимодействия человека с машиной ADiGO 4.0 intelligent driving, работающей на процессоре 8155.

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Салон рассчитан на 6-7 пассажиров. То есть, кроссовер будет иметь три ряда сидений, а во втором ряду может устанавливаться либо диван, либо два отдельных кресла «queen recliner».

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота Trumpchi ES9 составляют 5015, 1950 и 1780 мм, а колесная база – 2920 мм. Версия Trumpchi ES9 Voyager будет иметь уже 5110 в длину, 1976 в ширину и те же 1780 мм в высоту.

Фото: GAC

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

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За РулемКирилл Панов
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