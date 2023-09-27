Этот Chery сможет позволить себе каждый
В Китае начались продажи нового седана Chery Arrizo 5 WS, стоимость которого составляет от 69 900 юаней или от 978 тысяч рублей.
Это новая версия модели семейства Arrizo 5, которую легко узнать по дизайну передней части.
Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. В паре с мотором устанавливается вариатор – механической коробки передач нет.
Расход топлива Chery Arrizo 5 WS, как заявляет производитель, составляет 6,6 л на 100 км пути.
В салоне установлен встроенный экран мультимедийной системы. Есть электронный стояночный тормоз, а панель управления климат-контролем имеет сенсорные кнопки.
Когда новый Chery Arrizo 5 WS появится в России – пока неизвестно. Стоить у нас он будет, конечно же, дороже, но все равно сможет составить конкуренцию отечественной Гранте в максимальной комплектации.
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Фото: Autohome.com.cn
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