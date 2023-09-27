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Этот Chery сможет позволить себе каждый

Chery начала продажи седана с автоматической коробкой за 978 тысяч рублей

В Китае начались продажи нового седана Chery Arrizo 5 WS, стоимость которого составляет от 69 900 юаней или от 978 тысяч рублей.

Chery Arrizo 5 WS
Chery Arrizo 5 WS

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Это новая версия модели семейства Arrizo 5, которую легко узнать по дизайну передней части.

Chery Arrizo 5 WS
Chery Arrizo 5 WS

Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. В паре с мотором устанавливается вариатор – механической коробки передач нет.

Chery Arrizo 5 WS
Chery Arrizo 5 WS

Расход топлива Chery Arrizo 5 WS, как заявляет производитель, составляет 6,6 л на 100 км пути.

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В салоне установлен встроенный экран мультимедийной системы. Есть электронный стояночный тормоз, а панель управления климат-контролем имеет сенсорные кнопки.

Когда новый Chery Arrizo 5 WS появится в России – пока неизвестно. Стоить у нас он будет, конечно же, дороже, но все равно сможет составить конкуренцию отечественной Гранте в максимальной комплектации.

Фото: Autohome.com.cn

Chery Arrizo 5 WS
Chery Arrizo 5 WS
Chery Arrizo 5 WS

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За РулемКирилл Панов
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