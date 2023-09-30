Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda

Honda передаст в детские больницы 60 специальных электромобилей (видео)

Honda объявила о проведении в Северной Америке социальной акции Project Courage. Компания отправила в детские больницы 60 электромобилей Shogo, на которых дети смогут передвигаться по больничным коридорам. Электрокар специально разработан спортивным подразделением японской компании.

Маленькие электрокары облегчат детям передвижение по больнице и улучшат их настроение в целом, снижая уровень стресса, отмечают в компании Honda.

Shogo рассчитаны на «водителей» в возрасте от 4 до 9 лет. Скорость можно регулировать в диапазоне от 1,6 до 8 км/ч. Для складирования игрушек или личных вещей предусмотрено специальное место. Вместо номерного знака на табло можно вывести имя «водителя».

Управляется автомобилем максимально простое – ручки газа и тормоза расположены на руле.

В основу детского электрокара легла упрощенная платформа гоночного карта Honda.

Источник: YouTube

Фото: скриншот YouTube