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Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях HondaДети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda
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Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda

Honda передаст в детские больницы 60 специальных электромобилей (видео)

Honda объявила о проведении в Северной Америке социальной акции Project Courage. Компания отправила в детские больницы 60 электромобилей Shogo, на которых дети смогут передвигаться по больничным коридорам. Электрокар специально разработан спортивным подразделением японской компании.

Маленькие электрокары облегчат детям передвижение по больнице и улучшат их настроение в целом, снижая уровень стресса, отмечают в компании Honda.

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Shogo рассчитаны на «водителей» в возрасте от 4 до 9 лет. Скорость можно регулировать в диапазоне от 1,6 до 8 км/ч. Для складирования игрушек или личных вещей предусмотрено специальное место. Вместо номерного знака на табло можно вывести имя «водителя».

Управляется автомобилем максимально простое – ручки газа и тормоза расположены на руле.

В основу детского электрокара легла упрощенная платформа гоночного карта Honda.

Источник: YouTube

Фото: скриншот YouTube

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