Туроператоры отмечают всплеск спроса на поездки в Москву

Столица притягивает все больше желающих познакомиться с ее достопримечательностями

Туроператоры говорят об успешном летнем сезоне и больших планах на осень. Если на новогодние праздники места еще есть, то на осенние они уже практически проданы, отмечают эксперты.

Осенние каникулы в школах начинаются в разное время, но в целом охватывают период с 27 октября по 2 ноября. И на эту неделю огромный спрос, в московских отелях 3-4 звезды уже сейчас трудно найти места.

Все больше жителей регионов стремятся увидеть Москву

По предварительным оценкам, объемы спрос в летнем сезоне вырос на треть по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что прием в Москве, особенно транспорт, подорожал в этом году примерно на 20-30%. Объясняют рост популярности таких поездок тем, что город очень похорошел. Создана понятная навигация, развитая дорожная инфраструктура, здесь удобно и приятно просто гулять. Плюс много культурных и зрелищных мероприятий, в том числе бесплатных.

Город предлагает большой выбор оригинальных, нестандартных экскурсионных программ. Например, экскурсия или музей плюс обед в историческом месте.

Или лекция по модерну с завтраком в гостинице «Метрополь» в историческом зале и осмотром отеля.

Особым спросом пользуются туры выходного дня, двух-трехдневные программы, которые выбирают жители близлежащих областей, а также 7-10-дневные.

При этом, отчасти из-за отсутствия иностранных туристов, в столице достаточно номеров в отелях любого уровня, в том числе крупных, например, «Космос», «Измайлово», Holiday Inn. Гостиницы дают хорошие групповые цены, и это позволяет создавать турпродукт, конкурентоспособный по цене и качеству.

Кроме того, с 10 июня по 13 ноября действует скидка на все туры от двух ночей в Москву для людей 55+.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российский союз туриндустрии

Фото: Unsplash