#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прототип шасси электромобиля АтомЭлектромобиль Атом вообще существует? Первая информация о реальных машинах
«Кама» распространила первое фото рабочего...
ГАЗ 310200 «Волга»Уникальный лимузин «Волга» ограниченной серии выставлен на продажу в Кирове
Частный владелец продает эксклюзивный...
Престижная марка, неубиваемые дизель и АКП: отличный внедорожник по цене НивыПрестижная марка, неубиваемые дизель и АКП: отличный внедорожник по цене Нивы
Эксперт «За рулем» назвал очень удачный...

Туроператоры отмечают всплеск спроса на поездки в Москву

Столица притягивает все больше желающих познакомиться с ее достопримечательностями

Туроператоры говорят об успешном летнем сезоне и больших планах на осень. Если на новогодние праздники места еще есть, то на осенние они уже практически проданы, отмечают эксперты.

Осенние каникулы в школах начинаются в разное время, но в целом охватывают период с 27 октября по 2 ноября. И на эту неделю огромный спрос, в московских отелях 3-4 звезды уже сейчас трудно найти места.

Все больше жителей регионов стремятся увидеть Москву
Все больше жителей регионов стремятся увидеть Москву

По предварительным оценкам, объемы спрос в летнем сезоне вырос на треть по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что прием в Москве, особенно транспорт, подорожал в этом году примерно на 20-30%. Объясняют рост популярности таких поездок тем, что город очень похорошел. Создана понятная навигация, развитая дорожная инфраструктура, здесь удобно и приятно просто гулять. Плюс много культурных и зрелищных мероприятий, в том числе бесплатных.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Читателей «За рулем» поздравляем с Днем туризма и путешествий!

Город предлагает большой выбор оригинальных, нестандартных экскурсионных программ. Например, экскурсия или музей плюс обед в историческом месте.

Или лекция по модерну с завтраком в гостинице «Метрополь» в историческом зале и осмотром отеля.

Особым спросом пользуются туры выходного дня, двух-трехдневные программы, которые выбирают жители близлежащих областей, а также 7-10-дневные.

При этом, отчасти из-за отсутствия иностранных туристов, в столице достаточно номеров в отелях любого уровня, в том числе крупных, например, «Космос», «Измайлово», Holiday Inn. Гостиницы дают хорошие групповые цены, и это позволяет создавать турпродукт, конкурентоспособный по цене и качеству.

Кроме того, с 10 июня по 13 ноября действует скидка на все туры от двух ночей в Москву для людей 55+.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российский союз туриндустрии

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0