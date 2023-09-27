Туроператоры отмечают всплеск спроса на поездки в Москву
Туроператоры говорят об успешном летнем сезоне и больших планах на осень. Если на новогодние праздники места еще есть, то на осенние они уже практически проданы, отмечают эксперты.
Осенние каникулы в школах начинаются в разное время, но в целом охватывают период с 27 октября по 2 ноября. И на эту неделю огромный спрос, в московских отелях 3-4 звезды уже сейчас трудно найти места.
По предварительным оценкам, объемы спрос в летнем сезоне вырос на треть по сравнению с прошлым годом. И это несмотря на то, что прием в Москве, особенно транспорт, подорожал в этом году примерно на 20-30%. Объясняют рост популярности таких поездок тем, что город очень похорошел. Создана понятная навигация, развитая дорожная инфраструктура, здесь удобно и приятно просто гулять. Плюс много культурных и зрелищных мероприятий, в том числе бесплатных.
Город предлагает большой выбор оригинальных, нестандартных экскурсионных программ. Например, экскурсия или музей плюс обед в историческом месте.
Или лекция по модерну с завтраком в гостинице «Метрополь» в историческом зале и осмотром отеля.
Особым спросом пользуются туры выходного дня, двух-трехдневные программы, которые выбирают жители близлежащих областей, а также 7-10-дневные.
При этом, отчасти из-за отсутствия иностранных туристов, в столице достаточно номеров в отелях любого уровня, в том числе крупных, например, «Космос», «Измайлово», Holiday Inn. Гостиницы дают хорошие групповые цены, и это позволяет создавать турпродукт, конкурентоспособный по цене и качеству.
Кроме того, с 10 июня по 13 ноября действует скидка на все туры от двух ночей в Москву для людей 55+.
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Источник: Российский союз туриндустрии
Фото: Unsplash
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