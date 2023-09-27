VW не справился с конкуренцией и приостановил выпуск двух моделей

Volkswagen временно прекратил выпускать ID.3 и Cupra Born

Немецкий производитель VW на своих заводах в Цвиккау и Дрездене в Германии приостановил выпуск электромобилей ID.3 и Cupra Born в первые две недели октября из-за снижения спроса.

Выпадает простой на осенние каникулы в Саксонии с0 2 по 13 октября, сообщил представитель немецкой компании.

Volkswagen отказался комментировать, сколько сотрудников не получат из-за этого зарплату в полном объеме. Понятно одно: дела с реализацией электрокаров идут не так хорошо, как предполагалось. В начале сентября автопроизводитель заявил, что не будет продлевать срочные контракты с 269 сотрудниками своего завода в Цвикау, где выпускают исключительно электромобили.

Немецкий автопроизводитель сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Tesla и китайских автопроизводителей, которых становится все больше и которые готовы предложить аналогичные авто за меньшие деньги.

Кроме того, в целом на европейском рынке наблюдается снижение спроса на электромобили из-за растущей инфляции и сокращения госсубсидий.

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Источник: Рейтер

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