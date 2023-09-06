Volkswagen назвал веские причины, по которым не опасается конкуренции с Китаем

Китай начинает доминировать на мировом авторынке, но в VW этого не боятся

Китай стремительно идет по пути превращения в автомобильную сверхдержаву. Впервые Поднебесная подвинула Японию в качестве чемпиона мира по экспорту, на внутреннем рынке Китая местные бренды также впервые обогнали производителей иностранных автомобилей.

Китайцы наступают

Китай все активнее продвигает на европейские рынки электромобили, и в этом сегменте страна является абсолютным лидером рынка: с почти 6 млн проданных электрокаров (на 82% больше, чем в 2021 году) страна значительно опережает Европу с ее 2,6 миллиона.

В докладе Global Automotive Outlook 2023 консалтинговая фирма AlixPartners прогнозирует, что в ближайшем будущем наступят трудные времена для европейского автопрома из-за растущего давления со стороны китайских производителей на местных рынках.

Чтобы защитить свою долю на внутренних рынках, у западного автопрома осталось всего пара лет.

Европа не боится

Однако гендиректор VW Оливер Блюм полон оптимизма, не считает китайские бренды угрозой и рассматривает их скорее как конкурентов.

Топ-менеджер признает, что китайцы научились создавать автомобили, но у европейцев есть преимущества: ноу-хау в области создания транспортных средств, стабильный уровень качества и наследие бренда. У «новичков» всего этого нет.

Кроме того, по словам Блюма, китайцы не смогут предложить в Европе тот уровень цен, который есть в Китае. Потому что здесь потребуются большие затраты на адаптацию автомобилей к европейским требованиям и создание сети продаж.

Что касается конкуренции – это всегда хорошо, это «заставляет нас становиться лучше», говорит он. При этом, чтобы ее выдержать, придется усердно работать над сокращением затрат, что он также оценивает как позитивный фактор.

Блюм считает плюсом тот факт, что VW, в отличие от чисто электрических брендов, таких как Nio и BYD, имеет в своей линейке и двигатели внутреннего сгорания, которые «финансируют трансформацию».

«Потому что именно здесь вы зарабатываете деньги, которые вам придется инвестировать в развитие электронной мобильности. У чисто электрических брендов такой возможности не будет. У них возникнут проблемы с финансированием», – отметил Блюм на пресс-конференции на IAA-2023.

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Источник: Automobilwoche и SpringerProfessional

Фото: Unsplash