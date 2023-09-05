Автовладельцы назвали плюсы и минусы китайских машин
Автовладельцы в возрасте 18-65 лет, а также потенциальные клиенты, планирующие в недалеком будущем приобрести авто из Поднебесной, рассказали, какие достоинства и недостатки видят в таких машинах. Исследование провел ресурс «Открытие Авто».
Среди плюсов владельцы китайских машин назвали наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%). Кроме того, для китайских автомобилей более дешевая страховка – это отметили 8% опрошенных и доступен качественный ремонт в официальных сервисах (6%). 14% респондентов никаких достоинств не заметили.
Среди недостатков участники опроса видят использование тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию (44%).
Пожаловались на коррозию 42%, на слишком нежную подвеску, часто не подходящую к российским дорожным условиям, – 28%, на слабое лакокрасочное покрытие – 24%.
61% считают, что к русской зиме готовы не все модели из Китая, 19% – что китайские авто ее не выдерживают, при этом 20% уверены, что новые китайские модели полностью адаптированы к погодным условиям в России.
Тем не менее, ранее почти две трети россиян (64%) назвали китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным маркам.
Опрос был проведен в августе этого года.
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Фото: Depositphotos
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