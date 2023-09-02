«Китайцы» не вошли в рейтинг самых надежных авто 2023 года

Hot Cars: топ-10 самых надежных авто в мире составили «японцы» и «немцы»

Издание Hot Cars на основании исследования агентства Consumer Reports составило список самых надежных автомобилей в 2023 году. В него вошли 13 марок.

Оценку Hot Cars 46 из 100 баллов получила южнокорейская Hyundai. Несмотря на то, что в рейтинге она оказалась на последнем месте, машины этой марки по-настоящему надежные, отмечается в исследовании.

Бренд Genesis оценен в 52 из 100 баллов, самыми надежными его моделями названы Genesis G90 и G80.

Далее на 9-м, 10-м и 11-м местах расположились американские Buick и Линкольн, а также южнокорейская Kia, набравшие 54 балла из 100.

Японская Acura оказалась на восьмой строчке (57/100). На седьмом месте тоже «японец» – Subaru (59/100).

Самый низкий показатель среди «немцев», и при этом шестая строчка рейтинга, – у Audi (60/100). В списке самых надежных – модели TT, A8 L, S8, Q3, Audi A7/S7, Audi A6 и Audi A4.

Еще одна японская марка, Honda, с результатом 62 из 100 расположилась на пятом месте. Четвертое-третье место поделили немецкая BMW и японская Mazda с результатом 65 из 100.

Лидеры рейтинга сюрпризом не стали: на втором месте оказался Lexus (72/100), а на первом – его материнская компания Toyota с таким же результатом. Лучшими в плане надежности названы Lexus IS 350, GS 350, IS 300, ES 350, LS 500 и LC 500 и модели Toyota: 4Runner, Prius, Corolla, Avalon, Camry/Camry Hybrid, Sienna, Tacoma, Highlander Hybrid, RAV4 Hybrid.

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Источник: Hot Cars

Фото: Freepik