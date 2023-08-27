Российские автолюбители назвали самый надежный автомобиль

Согласно статистике «Авто.ру» Toyota Venza стал самым надежным автомобилем последних 10 лет

Аналитики изучили отзывы владельцев о популярных автомобилях, возраст которых не превышает 10 лет, и выяснили, какие модели получили наивысшие оценки по дизайну экстерьера, безопасности и надежности.

Корейский лифтбэк Kia Stinger 2017–2021 годов выпуска получил признание своим запоминающимся и интересным дизайном. Также в рейтинге присутствуют Infiniti QX70 2013–2017 годов выпуска и Mercedes-Benz CLA 2013–2016 модельных годов.

Автомобили Volvo считают самыми безопасными. В частности, универсалы Volvo XC70, выпускавшиеся с 2007 по 2013 год. В рейтинг также вошли британский внедорожник Land Rover Discovery 2013–2016 годов выпуска и кроссовер Volvo XC60 2013–2017 годов выпуска.

А самой надежной маркой автомобилей последнего десятилетия, согласно рейтингу, оказалась Toyota. Российские автолюбители особенно высоко оценили кроссовер Toyota Venza 2012–2017 годов выпуска, а также семейство Toyota Corolla, выпускавшееся с 2008 по 2013 год, и внедорожник Toyota Highlander 2010–2013 годов выпуска.

Источник: Известия

Фото: Toyota