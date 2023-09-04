Кроссовер Jetour X70 Plus – названа дата появления в России
Бренд Jetour в конце сентября этого года представит российским клиентам Jetour X70 Plus – младшую модель в линейке семейных кроссоверов Jetour, которая займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus.
Модели семейства X разработаны в рамках концепции бренда Travel+ и ориентированы на семейные путешествия. Увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, широкий набор функций, и адаптация к российскому климату позволяют с комфортом преодолевать большие расстояния.
При колесной базе в 2720 мм и длине кузова 4724 мм новый Jetour X70 Plus – один из самых крупных в своем сегменте.
Подробные технические характеристики, а также комплектации и цены на Jetour X70 Plus в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.
Напомним, Jetour – бренд кроссоверов и внедорожников, созданный в январе 2018 года специально для путешествий. На сегодняшний день в России он представлен переднеприводными моделями Dashing – от 2 389 900 рублей, и X90 Plus – от 3 299 900 рублей.
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Источник, фото: Jetour
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