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Кроссовер Jetour X70 Plus – названа дата появления в России

Китайский кроссовер Jetour X70 Plus появится в России в конце сентября

Бренд Jetour в конце сентября этого года представит российским клиентам Jetour X70 Plus – младшую модель в линейке семейных кроссоверов Jetour, которая займет место в продуктовой серии X рядом с флагманом бренда X90 Plus.

Модели семейства X разработаны в рамках концепции бренда Travel+ и ориентированы на семейные путешествия. Увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, широкий набор функций, и адаптация к российскому климату позволяют с комфортом преодолевать большие расстояния.

Кроссовер Jetour X70 Plus – скоро в России
Кроссовер Jetour X70 Plus – скоро в России

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При колесной базе в 2720 мм и длине кузова 4724 мм новый Jetour X70 Plus – один из самых крупных в своем сегменте.

Подробные технические характеристики, а также комплектации и цены на Jetour X70 Plus в России будут объявлены ближе к официальному старту продаж.

Напомним, Jetour – бренд кроссоверов и внедорожников, созданный в январе 2018 года специально для путешествий. На сегодняшний день в России он представлен переднеприводными моделями Dashing – от 2 389 900 рублей, и X90 Plus – от 3 299 900 рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Jetour

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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