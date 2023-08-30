В Китае нашли неосвоенную нишу: там поселился Wey Gaoshan

Wey Gaoshan нацелен на семьи, которые ищут недорогой второй автомобиль

Китайский рынок насыщен, конкуренция там жесткая, и автомобили стали выглядеть однотипно. Рынок минивэнов среднего и премиум класса активно развивается, а вот в бюджетной нише автомобилей не хватает, рассказал директор по продукции Great Wall Motor Wey Ли Ванпэн.

Старение населения, изменение количества членов среднестатистической семьи увеличило спрос на место в транспортном средстве, пояснил он.

Недорогие MPV (до 27 тыс. долларов) станут тем направлением, в котором будет двигаться все больше и больше людей.

Компания представила Wey Gaoshan – автомобиль длиной чуть более 5 м и с полным приводом. При этом в нем достаточно места и комфорта, но в то же время его легко парковать начинающим водителям.

Габариты 7-местного минивэна (мм): 5045х1960х1900 при колесной базе 3085 мм.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым ДВС на 156 л.с. и батареей емкостью 37,96 кВтч, обеспечивающей пробег в 150 км в электрическом режиме. Суммарный запас хода автомобиля составляет 1000 км.

Продажи гибридного Wey Gaoshan (PHEV) стартовали на автосалоне в Чэнду (Chengdu Auto Show), который проходит в Китае с 25 августа по 3 сентября.

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Источник, фото: CarnewsChina