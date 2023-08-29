Voyah Dream PHEV заговорил по-русски

Минивэн Voyah Dream PHEV получил русифицированную мультимедиа

С августа 2023 года гибридный люксовый минивэн Voyah Dream PHEV стал доступен в официальных дилерских центрах Voyah по всей России. Важным обновлением стало русифицированное программное обеспечение мультимедийной системы. Нынешние владельцы автомобиля также могут перепрошить мультимедиа и перевести интерфейс на русский язык в ближайшем дилерском центре марки.

Русифицированное программное обеспечение полностью адаптировано для России. Меню, иконки, команды и уведомления в мультимедийной системе теперь представлены на русском языке. Это позволяет быстро настраивать различные параметры, получать информацию о заряде батареи, запасе хода и выбирать режимы вождения.

Описания и настройки всех систем, включая электронные ассистенты безопасности, a также функции комфорта, такие как подогрев сидений и массаж, также переведены на русский.

Voyah Dream PHEV оснащен силовой установкой общей мощностью 394 л.с, которая включает два электромотора и 1,5-литровый бензиновый двигатель. До 100 км/ч минивэн разгоняется за 6,6 секунды.

Суммарная дальность хода минивэна (согласно циклу WLTP) составляет 750 км.

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Источник, фото: Voyah