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Премиальный китайский кроссовер теперь понимает русский язык

Премиум-кроссовер Voyah Free EVR получил русифицированную медиасистему.

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Автомобили с обновленной прошивкой уже доступны для покупки, также можно установить обновление на ранее купленную машину.

Компания «Моторинвест», дистрибьютор автомобилей Voyah в России, сообщила о том, что гибридный кроссовер Voyah Free EVR получил полностью русифицированную медиасистему. Позже обещают доработать прошивки и других официально продающихся в России Voyah (а владельцам уже купленных машин для обновления ПО нужно посетить дилерский центр).

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Прошивка представляет собой полную русификацию мультимедиа. На русский язык переведены команды, иконки, уведомления и т.д. Разработчики говорят, что теперь будет проще разобраться с настройками автомобиля, включая режимы вождения и функции, отвечающие за комфорт и безопасность.

Источник: Российская газета

Фото: Voyah

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За РулемЛежнин Роман
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