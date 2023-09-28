Пьяных велосипедистов будут тоже штрафовать
Штраф до 30 тысяч грозит пьяным велосипедистам и самокатчикам
Штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей будет грозить и за отказ от медосвидетельствования. Такой законопроект был направлен в правительство главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и членом комитета, зампредом Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артемом Шейкиным.
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В начале августа предлагалось штрафовать пьяных самокатчиков и велосипедистов «только» на 10 тысяч рублей.
Штрафовать самокатчиков и велосипедистов хотят каким-то образом и за превышение скорости:
- за 5-10 км/ч – на 500-800 рублей,
- за 11-15 км/ч — на 2-2,5 тысячи рублей,
- за 16 до 20 км/ч – на 3-3,5 тысячи рублей,
- за более чем 20 км/ч – на 4-5 тысячи рублей.
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Фото: Unsplash
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Кирилл Панов
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