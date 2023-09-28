Пьяных велосипедистов будут тоже штрафовать

Штраф до 30 тысяч грозит пьяным велосипедистам и самокатчикам

Штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей будет грозить и за отказ от медосвидетельствования. Такой законопроект был направлен в правительство главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и членом комитета, зампредом Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артемом Шейкиным.

В начале августа предлагалось штрафовать пьяных самокатчиков и велосипедистов «только» на 10 тысяч рублей.

Штрафовать самокатчиков и велосипедистов хотят каким-то образом и за превышение скорости:

за 5-10 км/ч – на 500-800 рублей,

за 11-15 км/ч — на 2-2,5 тысячи рублей,

за 16 до 20 км/ч – на 3-3,5 тысячи рублей,

за более чем 20 км/ч – на 4-5 тысячи рублей.

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