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5,2 метра, багажник на 2000 литров – новый Haval H5

Haval представил новое поколение внедорожника H5 и озвучил цены

На автосалоне в Тяньцзине (Китай), который открылся 28 сентября, на стенде Great Wall было представлено новое поколение внедорожника Haval H5.

Он создан на платформе Tank, имеет несущий кузов и оснащается 2-литровыми бензиновым и дизельным двигателями.

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Длина, ширина и высота автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835 мм, а колесная база достигает 3140 мм. То есть, Haval H5 больше, чем Land Rover Defender. Его угол въезда составляет 25°, а угол съезда – 22°, дорожный просвет составляет 200 мм, а глубина преодолеваемого брода – 600 мм.

Багажник автомобиля невероятно оргомен. Его максимальная глубина – 1965 мм, а максимальный объем – 2116 литров.

Двигателя – два на выбор. Бензиновый турбомотор объемом 2 литра имеет мощность 218 лошадиных сил, и работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом. Дизельная версия внедорожника имеет мощность 166 лошадиных сил.

850 л.с. и 3,5 секунды до 100 – таких Mercedes-AMG выпустят только 10

Подвеска у машины независимая – двухрычажная спереди и пятирычажная сзади. Система полного привода – part-time (с жестким подключением переднего моста), блокировка дифференциала – механическая Eaton.

Стоимость Haval H5 в Китае составляет от 122 800 до 157 800 юаней или 1,62-2,08 млн рублей. В России внедорожник должен стоить раза в два больше.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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