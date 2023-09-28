Новый Geely с двумя моторами – ждем в России
Geely Motors опубликовала фотографии и немного данных об умном гибридном седане Xingrui L.
Автомобили начали выпускать серийно – они производятся на заводе Geely Hangzhou Bay CMA Super в Китае.
Двухмоторный Xingrui L оснащен новой гибридной системой, состоящей из четырехцилиндрового двигателя 1.5Т BHE15-BFZ производства Aurora Bay Technology Co., Ltd. И электромотора. Мощность силовой установки – 163 л.с.
Xingrui L демонстрирует новый язык дизайна, в который вплетены элементы традиционной китайской культуры.
Пропорции кузова по-деловому сбалансированы. Спереди установлена огромная решетка радиатора, а сзади – широкая полоса светодиодных огней.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4825, 1880 и 1469мм, а колесная база достигает 2800 мм. То есть, Xingrui L сопоставим по габаритам с Hyundai Sonata или Volvo S60.
Салон тоже выполнен в новом для Geely дизайне и получил контрастное сочетание цветов с фиолетовыми акцентами на центральной консоли, рулевом колесе и на креслах.
По центру установлен огромный вертикальный экран, а рулевое колесо, как рассказали в компании, – умное (назначение кнопок на нем может меняться).
О стоимости автомобиля пока ничего не известно. Но мы узнаем ее уже скоро – как только Geely Xingrui L поступит к дилерам.
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Фото: Geely
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