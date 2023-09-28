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Mercedes-Benz впервые в мире запустил автопилот функции Drive Pilot

Годовая подписка на систему третьего уровня обойдется за 2500 долларов

Специалисты Mercedes-Benz одними из первых разработали и внедрили антиблокировочную систему тормозов, систему стабилизации, подушки безопасности и адаптивный круиз-контроль. Благодаря этому все новые электромобили EQ Mercedes-Benz оснащены новой системой Drive Pilot. Она призвана совершить революцию в автоматизированном вождении.

Во время тестирования функции Drive Pilot на трассах Лос-Анджелеса, водитель управлял автомобилем без рук, по аналогии с Super Cruise от GM, BlueCruise от Ford или Highway Assistant от BMW. Планируется, что седаны Mercedes-Benz S-Class и EQS 2024-го модельного года тоже будут оснащены этой системой.

Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class
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Система автономного вождения третьего уровня уже одобрена для использования в США, но на текущем этапе она пока доступна только жителям Калифорнии и Невады. Чтобы активировать Drive Pilot должны быть соблюдены обязательные алгоритмы:

  • скорость автомобиля должна быть не более 65 км/ч;
  • перед автомобилем должна находиться другая машина;
  • трасса должна быть сухой и чистой;
  • обеспечена четкая видимость дорожной разметки;
  • маршрут должен быть введен в память системы.
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S-Class

Другими словами, Drive Pilot может использоваться во время интенсивного пригородного движения, но для трасс со свободным движением она пока не рекомендована. Производитель намерен в обозримом будущем увеличить лимиты скорости.

Если владелец седана EQS или S-класса захочет установить Drive Pilot, то этот вопрос ему нужно обсудить непосредственно во время заказа автомобиля, и автопилот по годовой подписке обойдется ему в 2500 долларов. Система уже больше года успешно функционирует в Германии, причем Mercedes берет на себя все гарантийные обязательства за автомобиль во время использования Drive Pilot.

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Источник: 3dnews.ru

Фото: Mercedes-Benz

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