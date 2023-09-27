850 л.с. и 3,5 секунды до 100 – таких Mercedes-AMG выпустят только 10
Тюнинг-ателье Mansory выпустит всего 10 экземпляров новейшего Mercedes-AMG G 63 мощностью 850 л.с.
Тюнеры ателье, можно сказать, специализируются на G63, выпуская различные пакеты доработок для модели.
G63 Grand Entrée получил совершенно новый бампер с элементами из углеродного волокна и новые светодиодные дневные ходовые огни.
Mansory также разработала новую решетку радиатора из углеродного волокна и новый капот со множеством воздухозаборников, необходимых для охлаждения 4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом.
Есть и светодиодные фонари на крыше, а также вентиляционные отверстия за передними колесными арками.
Внедорожник оснащен изготовленными на заказ черными колесными дисками, боковыми подножками с электроприводом и задними дверями, открывающимися в обратную сторону. Над дверью багажника установлено антикрыло.
Отличительной особенностью G 63 Grand Entrée является новая выхлопная система и 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который теперь выдает 850 л.с. и 1000 Нм, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.
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Фото: Mansory
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.