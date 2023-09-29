Как «девятка», но с полным приводом от Нивы! И продается совсем недорого

Редкий внедорожник Тарзан в хорошем состоянии продают за 550 тысяч рублей

В Тольятти на продажу выставили внедорожник Тарзан. Несмотря на свою редкость, такие машины периодически «всплывают» на классифайдах. Как и в прошлом замеченном нами объявлении, состояние этого экземпляра можно оценить как неплохое, а цену счесть вполне приемлемой.

Машина стоит в Тольятти, владелец хочет 550 тысяч рублей

Автомобиль выпущен в 2002 году, пробег составляет 10 тысяч км. Все шасси, как и положено Тарзану – от Нивы. А вот с двигателем интересно: по объявлению, у машины нивовский двигатель с увеличенным до 1,8 л объемом (такие выпускались совсем недолго) и отдачей в 82 л.с. Но владелец говорит, что двигатель16-клапанный, то есть от переднеприводной модели ВАЗ.

Интерьер сохранился неплохо, рулевое дополнено электроусилителем

В салоне видим так называемую «высокую» панель и руль от Lada Priora. Судя по фото, интерьер сохранился нормально – хотя, по данным ресурса, у автомобиля было не менее трех владельцев. Продавец говорит, что рулевое управление дополнено электроусилителем.

Сообщается также, что это «отличный автомобиль для рыбалки охоты и активного отдыха» и что спереди и сзади установлены самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Картину дополняют новые «грязевые» покрышки и сигнализация с автозапуском. И все это – за 550 тысяч рублей.

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Источник: Auto.ru