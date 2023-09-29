Поймай DONGFENG: стартовал автопробег от Петербурга до Красноярска

на правах рекламы

В Санкт-Петербурге 25 сентября стартовал масштабный автопробег грузового транспорта Dongfeng

Автомобили проедут почти всю Россию с остановками в 9 крупнейших городах страны.

Старт автопробега был дан в петербургском дилерском центре ЭКСИС ТРАКС, где презентовали модельный ряд и варианты исполнения среднетоннажных грузовиков Dongfeng. Организатором выступил импортер китайского автопроизводителя – компания «ДУНФЭН ТРАК РУС». В рамках стартового дня автопробега представители импортера поделились своими планами по развитию компании, рассказали о дилерской сети и ответили на вопросы клиентов. Отметим, что дилерская сеть ДУНФЭН ТРАК РУС включает в себя более 40 центров в 24 городах России и за ее пределами.

Основная цель пробега – познакомить российских клиентов с модельным рядом бренда, провести тест-драйвы и получить обратную связь от покупателей. Круг последних достаточно широк: представители малого бизнеса, производств и сервисов, профессиональные перевозчики и крупные коммерческие предприятия.

Автопробег продлится до 18 октября, остановки и презентации автомобилей пройдут в Москве, Воронеже, Саратове, Нижнем Новгороде, Елабуге, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. В каждом из городов потенциальные клиенты смогут протестировать лично: шторный грузовик Z55, самосвал C120, автогидроподъемник C80N, бортовой фургон + КМУ С120L, изотермический фургон C80N, цельнометаллический и грузопассажирский фургоны, а также пассажирский автобус на базе ЦМФ. Бонусом для гостей мероприятий станут гарантированные подарки и викторины.

Также производитель запустил в соцсетях проект «Поймай DONGFENG». Пользователям нужно сфотографировать автомобиль, участвующий в пробеге, или самим сфотографироваться на его фоне и выложить фото в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #dongfeng_в_центре. Все участники фотопроекта получат призы.

Партнерами автопробега Dongfeng выступили: Avito Спецтехника, 110km.ru, КОЛЕСА.РУ, Авторадио, Совкомбанк Лизинг, Рустрак, Чайка-Сервис, Феникс, Дасан, ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ.

Реклама/ ООО «ЭКСИС ТРАКС»/erid 4CQwVszH9pUmoiesvRF