Зарядка в городе дороже бензина? Есть выход!

Производитель «электро-УАЗов» EVM PRO отреагировал на новость о дорогих зарядках

На недавнюю публикацию «За рулем» о тестовой эксплуатации электрического фургона EVM PRO перевозчиком «Грузовичкоф» обратил внимание создатель этих машин, компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Кратко напомним суть: в ходе эксплуатации перевозчик выявил, что стоимость зарядки электромобиля превышает стоимость заправки аналогичной машины с ДВС газом или бензином. Вот какой ответ на это дает производитель EVM PRO.

Электрический грузовик EVM PRO на базе УАЗ Профи

Илья Рашкин, генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус», создатель первого российского электрогрузомобиля EVM PRO:

— Да, действительно, в последнее время инфраструктура зарядных станций развивается, но стоимость сессией такая высокая, что порой не выдерживает сравнения с ДВС. Поэтому мы являемся адептами такой концепции: все, что нужно, должно быть на борту автомобиля, в том числе зарядка.

Зная общую ситуацию с развитием зарядной инфраструктуры и понимая, что бизнесу нужен экономически эффективный электромобиль, мы предусмотрели портативную быструю зарядку для EVM PRO. Это скорее исключение, чем общепринятая практика.

Наша портативная зарядная станция идет в комплекте с EVM PRO, она зарядит машину за 2 часа (требуемое напряжение – 380 В). Это полностью лежит в нашей концепции: электрогрузомобиль днем работает, доставляя грузы, а ночью заряжается, и зачастую по более низкому тарифу.

«Грузовичкоф» не использовал электромобиль таким образом. Машина эксплуатировалась частным перевозчиком, который ни разу за весь тест-драйв не использовал портативную зарядку, что усложнило тест-драйв.

Но даже если использовать городскую сеть зарядок, стоимость сравнима с заправкой газом, только расходуется электричество гораздо экономичнее. Это подтверждают и другие тест-драйвы и расчеты компаний, которые уже попробовали EVM PRO в деле.

Напомню, машины прошли уже сотни тысяч километров. И хочу отметить, что машина постоянно дорабатывается – мы аккумулируем всю обратную связь и оперативно вносим изменения, улучшая продукт.

Портативная зарядная станция EVM PRO

Остается добавить, что о фирменной портативной зарядке EVM PRO «За рулем» рассказывал еще в ноябре 2022 года, проводя первый тест-драйв электрического грузовика.