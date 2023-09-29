Зарядка в городе дороже бензина? Есть выход!
На недавнюю публикацию «За рулем» о тестовой эксплуатации электрического фургона EVM PRO перевозчиком «Грузовичкоф» обратил внимание создатель этих машин, компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Кратко напомним суть: в ходе эксплуатации перевозчик выявил, что стоимость зарядки электромобиля превышает стоимость заправки аналогичной машины с ДВС газом или бензином. Вот какой ответ на это дает производитель EVM PRO.
Илья Рашкин, генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус», создатель первого российского электрогрузомобиля EVM PRO:
— Да, действительно, в последнее время инфраструктура зарядных станций развивается, но стоимость сессией такая высокая, что порой не выдерживает сравнения с ДВС. Поэтому мы являемся адептами такой концепции: все, что нужно, должно быть на борту автомобиля, в том числе зарядка.
Зная общую ситуацию с развитием зарядной инфраструктуры и понимая, что бизнесу нужен экономически эффективный электромобиль, мы предусмотрели портативную быструю зарядку для EVM PRO. Это скорее исключение, чем общепринятая практика.
Наша портативная зарядная станция идет в комплекте с EVM PRO, она зарядит машину за 2 часа (требуемое напряжение – 380 В). Это полностью лежит в нашей концепции: электрогрузомобиль днем работает, доставляя грузы, а ночью заряжается, и зачастую по более низкому тарифу.
«Грузовичкоф» не использовал электромобиль таким образом. Машина эксплуатировалась частным перевозчиком, который ни разу за весь тест-драйв не использовал портативную зарядку, что усложнило тест-драйв.
Но даже если использовать городскую сеть зарядок, стоимость сравнима с заправкой газом, только расходуется электричество гораздо экономичнее. Это подтверждают и другие тест-драйвы и расчеты компаний, которые уже попробовали EVM PRO в деле.
Напомню, машины прошли уже сотни тысяч километров. И хочу отметить, что машина постоянно дорабатывается – мы аккумулируем всю обратную связь и оперативно вносим изменения, улучшая продукт.
Остается добавить, что о фирменной портативной зарядке EVM PRO «За рулем» рассказывал еще в ноябре 2022 года, проводя первый тест-драйв электрического грузовика.
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