До 8 миллионов – названа цена нового Lexus TX

Турбины, гибриды, комплектации и цены – все о кроссовере Lexus TX

Новый Lexus TX, по сути, заменяет в модельном ряду кроссовер Lexus RX L с удлиненной колесной базой. Он предлагает трехрядный салон в менее навороченных комплектациях по сравнению с GX.

В США цена Lexus TX в базе составляет (вместе со стоимостью доставки к дилеру – там это отдельная статья расходов) 55 050 долларов или 5,34 млн рублей.

За эти деньги предлагается TX 350 с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и передним приводом. Зато здесь три ряда сидений для семи пассажиров. Есть подогрев передних сидений и электроприводы, светодиодные фары, 20-дюймовые диски и множество систем помощи водителю.

Автомобиль с полным приводом стоит уже 56 650 долларов или 5,5 млн рублей. В комплектацию добавлены вентилируемые передние сиденья, третий ряд с электроприводом и панорамная крыша, а также сиденья второго ряда с подогревом, дополнительное освещение и многое другое.

Гибридные TX имеют обозначение F Sport Performance. TX 500H F Sport Performance Premium стоит 69 350 долларов (7,73 млн рублей). Его мощность составляет 366 л.с.

TX 500H F Sport Performance Luxury – флагман с гибридной установкой на базе 3,5-литрового двигателя V6. Мощность – 406 л.с., а запас хода только на электричестве – 53 км. Стоит такой автомобиль от 72 650 до 81 723 долларов (7,5-7-93 млн рублей).

Негибридные Lexus TX оснащены восьмиступенчатым автоматом, TX 500H F Sport Performance Premium – шестиступенчатым автоматом, а флагман – вариатором.

В России стоимость кроссовера, поставляемого по схеме параллельного импорта, окажется раза в два выше.

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Фото: Lexus