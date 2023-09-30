Теперь точно везде проедет: представлен Nissan Patrol Warrior

В продаже появилась улучшенная версия легендарного внедорожника Nissan Patrol

Оснащение Patrol Warrior включает новые задние отбойники с прогрессивной жесткостью, многоступенчатые задние пружины и увеличение грузоподъемности на 48 кг. Он также оснащен бимодальной выхлопной системой. 5,6-литровый двигатель V8 развивает 400 л. с.

Nissan Patrol Warrior

Также автомобиль оснащен задним винтовым самоблокирующимся дифференциалом, а клиренс увеличен на 21 мм. Установлены 18-дюймовые диски с покрышками от Yokohama.

Nissan Patrol Warrior

В комплектацию входят боковые зеркала с подогревом, передние и задние датчики парковки, система мониторинга дорожного движения, 8-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и шесть динамиков.

Продажи будут только в Австралии. Цены на эту модель начинаются от 101 160 австралийских долларов.

Источник: Carscoops

Фото: Nissan