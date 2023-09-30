Популярный пикап превратили в бортовой шестиколесный грузовик

Компания Ricardo создала пикап Ranger HEX 6х6 грузоподъёмностью 3800 кг

Одной из особенностей Ranger HEX является его гибридная трансмиссия, которая обеспечивает высокую мощность и снижает расход топлива.

Ford Ranger HEX 6х6

Модификация Ranger HEX также включает электрическую систему заднего привода, использующую серийный привод Ford. Это решение увеличивает мощность до 285 л. с., что значительно превышает мощность существующего 3,0-литрового дизельного двигателя V6, которая составляет 252 л. с.

Пикап оснащен автономной внедорожной гибридной системой, которая использует энергию торможения для зарядки аккумуляторной батареи и создания электрического крутящего момента при ускорении.

Все высоковольтные компоненты модификации Ranger HEX размещены в одном интегрированном корпусе, что обеспечивает безопасность и упрощает обслуживание и ремонт автомобиля.

Источник, фото: Ricardo