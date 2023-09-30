Популярный пикап превратили в бортовой шестиколесный грузовик
Одной из особенностей Ranger HEX является его гибридная трансмиссия, которая обеспечивает высокую мощность и снижает расход топлива.
Модификация Ranger HEX также включает электрическую систему заднего привода, использующую серийный привод Ford. Это решение увеличивает мощность до 285 л. с., что значительно превышает мощность существующего 3,0-литрового дизельного двигателя V6, которая составляет 252 л. с.
Пикап оснащен автономной внедорожной гибридной системой, которая использует энергию торможения для зарядки аккумуляторной батареи и создания электрического крутящего момента при ускорении.
Все высоковольтные компоненты модификации Ranger HEX размещены в одном интегрированном корпусе, что обеспечивает безопасность и упрощает обслуживание и ремонт автомобиля.
Источник, фото: Ricardo
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