Запрет на въезд в страны ЕС: как теперь проехать в Калининград
Литовская таможня дала разъяснения, как смогут пересекать границу автомобили с российскими номерами, направляющиеся в Калининград. О документе рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который отметил, что ограничения на въезд автомобилей в страны Евросоюза с российской регистрацией не распространяются на калининградский транзит через Литву.
Он пояснил, что такие автомобили проезжают через территорию соседнего государства по упрощенному транзитному документу (УТД).
«Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля», — написал Алиханов.
В то же время, покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев должны российские автомобили с пассажировместимостью до 10 человек, которые въехали в страну до 11 сентября 2023 года. При этом не важно, гражданином какой страны является собственник машины, добавил Алиханов.
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Источник: Telegram Антона Алиханова
Фото: Unsplash
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