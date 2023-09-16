#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такого летающего автомобиля мы еще не виделиТакого летающего автомобиля мы еще не видели
Alef Model A оснащен восемью двигателями и...
Volkswagen AtlasПопулярные кроссоверы Volkswagen не станут электромобилями
Volkswagen решила сохранить ДВС в следующем...
Новый BYD DenzaПоявились фото еще одного совместного проекта Mercedes-Benz и BYD
На дороге был замечен прототип совершенно...

Стерся номер: в каком случае за самостоятельное восстановление не накажут

В ГИБДД напомнили, можно ли самому подкрашивать стершиеся символы на госзнаке

От времени и воздействия внешней среды буквы и цифры на номерном знаке могут стереться. И многие автомобилисты не решаются подкрасить их, опасаясь, что это будет признано нарушением. Однако все зависит от степени и характера износа, пояснили в ГИБДД.

Так, черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно, соблюдая при этом требования ГОСТа к регистрационным знакам транспортных средств.

А вот если повредилась световозвращающая пленка, которой покрыто поле регистрационного знака, то в этом случае придется заказать изготовление дубликата.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На дорогах появятся мобильные машины-ловушки

В ГИБДД еще раз напомнили, что требование по использованию изображения российского флага на госзнаке не является обязательным. Достаточно нанесение соответствующего международного кода (для России – «RUS»).

Напомним, что за нечитаемый номер автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей. В случае намеренного изменения госномера наказание куда серьезнее – штраф 5 тыс. рублей или лишение прав сроком на 1-3 месяца.

Источник: ГИБДД

Фото: TASS

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 8
Поделиться:
Оцените материал:
0