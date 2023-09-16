Стерся номер: в каком случае за самостоятельное восстановление не накажут
От времени и воздействия внешней среды буквы и цифры на номерном знаке могут стереться. И многие автомобилисты не решаются подкрасить их, опасаясь, что это будет признано нарушением. Однако все зависит от степени и характера износа, пояснили в ГИБДД.
Так, черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно, соблюдая при этом требования ГОСТа к регистрационным знакам транспортных средств.
А вот если повредилась световозвращающая пленка, которой покрыто поле регистрационного знака, то в этом случае придется заказать изготовление дубликата.
В ГИБДД еще раз напомнили, что требование по использованию изображения российского флага на госзнаке не является обязательным. Достаточно нанесение соответствующего международного кода (для России – «RUS»).
Напомним, что за нечитаемый номер автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей. В случае намеренного изменения госномера наказание куда серьезнее – штраф 5 тыс. рублей или лишение прав сроком на 1-3 месяца.
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Источник: ГИБДД
Фото: TASS
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