Эра доступных M-версий BMW подходит к концу
BMW решили отказаться от спорткаров начального уровня в своей линейке BMW M
Вместо этого, компания сосредоточится на предложении только версий Competition и более экстремальных модификаций.
Франк ван Мил, руководитель спортивного подразделения BMW, подтвердил эту новость, отметив, что такой шаг является частью стратегии по реконфигурации модельного ряда BMW M.
BMW M8
Забавные тесты про автомобилиПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Он также указал на то, что модели, например, M440i, уже успешно заполнили пробел между обычными автомобилями BMW и высокопроизводительными моделями, что делает стандартную модель M менее необходимой.
Ван Мил пояснил, что модели CS и CSL будут превосходить даже модель Competition.
Источник: Carscoops
Фото: Unsplash
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Поделиться:
Оцените материал:
0