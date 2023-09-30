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Эра доступных M-версий BMW подходит к концу

BMW решили отказаться от спорткаров начального уровня в своей линейке BMW M

Вместо этого, компания сосредоточится на предложении только версий Competition и более экстремальных модификаций.

Франк ван Мил, руководитель спортивного подразделения BMW, подтвердил эту новость, отметив, что такой шаг является частью стратегии по реконфигурации модельного ряда BMW M.

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Он также указал на то, что модели, например, M440i, уже успешно заполнили пробел между обычными автомобилями BMW и высокопроизводительными моделями, что делает стандартную модель M менее необходимой.

Ван Мил пояснил, что модели CS и CSL будут превосходить даже модель Competition.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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