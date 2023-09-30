Эра доступных M-версий BMW подходит к концу

BMW решили отказаться от спорткаров начального уровня в своей линейке BMW M

Вместо этого, компания сосредоточится на предложении только версий Competition и более экстремальных модификаций.

Франк ван Мил, руководитель спортивного подразделения BMW, подтвердил эту новость, отметив, что такой шаг является частью стратегии по реконфигурации модельного ряда BMW M.

BMW M8

Он также указал на то, что модели, например, M440i, уже успешно заполнили пробел между обычными автомобилями BMW и высокопроизводительными моделями, что делает стандартную модель M менее необходимой.

Ван Мил пояснил, что модели CS и CSL будут превосходить даже модель Competition.

Источник: Carscoops

Фото: Unsplash