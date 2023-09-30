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Mitsubishi анонсировала автомобиль совершенно нового типа

Загадочный автомобиль Mitsubishi представят на выставке Japan Mobility Show 2023

Mitsubishi разрабатывает автомобиль, который подойдет для экстремальных условий и приключений. Ожидается, что автомобиль будет иметь некоторую степень электрификации и предложит полный привод.

Тизер нового автомобиля Mitsubishi
Тизер нового автомобиля Mitsubishi

Силуэт автомобиля на тизере, представленном компанией, выглядит высоким, возможно, это будет минивэн или даже дом на колесах, предлагающий уникальный мобильный образ жизни.

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Mitsubishi и Ford выдавили с китайского рынка

В выставочном центре Tokyo Big Sight компания собирается продемонстрировать не только новый автомобиль, но и «уникальный, полноценный мобильный образ жизни, пробуждающий в водителях дух авантюризма».

Это означает, что Mitsubishi стремится предложить не просто автомобиль, а целый опыт и стиль жизни, который подчеркнет дух приключений и активного образа жизни.

Источник: Motor1

Фото: Mitsubishi

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