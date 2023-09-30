Mitsubishi анонсировала автомобиль совершенно нового типа
Mitsubishi разрабатывает автомобиль, который подойдет для экстремальных условий и приключений. Ожидается, что автомобиль будет иметь некоторую степень электрификации и предложит полный привод.
Силуэт автомобиля на тизере, представленном компанией, выглядит высоким, возможно, это будет минивэн или даже дом на колесах, предлагающий уникальный мобильный образ жизни.
В выставочном центре Tokyo Big Sight компания собирается продемонстрировать не только новый автомобиль, но и «уникальный, полноценный мобильный образ жизни, пробуждающий в водителях дух авантюризма».
Это означает, что Mitsubishi стремится предложить не просто автомобиль, а целый опыт и стиль жизни, который подчеркнет дух приключений и активного образа жизни.
Источник: Motor1
Фото: Mitsubishi
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