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Mercedes-Benz AMG GLCМощь и элегантность объединены в новом Mercedes-Benz AMG GLC
Будет предложено две версии кросс-купе AMG GLC:...

Мощь и элегантность объединены в новом Mercedes-Benz AMG GLC

Будет предложено две версии кросс-купе AMG GLC: GLC43 и GLC63 SE Performance

Оба предложенных варианта оснащены одной и той же ходовой частью, что и стандартные внедорожники AMG GLC, которые были представлены в июле.

Mercedes-Benz AMG GLC
Mercedes-Benz AMG GLC

GLC63 SE Performance оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью в 469 л. с. и дополнительно электродвигателем мощностью 201 л. с. Совместно два двигателя дают 670 л. с. Кроме того, пиковая мощность доступна в течение всего 10-секундного разгона.

Mercedes-Benz AMG GLC
Mercedes-Benz AMG GLC
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GLC43 также получил гибридную силовую установку, но с немного меньшей мощностью - 416 л. с. и дополнительно 13 л. с. от электромотора.

Когда речь заходит о скорости, GLC43 разгоняется до 96 км/ч всего за 4,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой и составляет 250 км/ч. GLC63 SE Performance еще более внушителен, разгоняясь до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, а его ограничитель скорости срабатывает на скорости 275 км/ч.

Интерьер Mercedes-Benz AMG GLC
Интерьер Mercedes-Benz AMG GLC

О ценах на новые модели Mercedes-Benz AMG GLC пока нет информации.

Источник: Motor1

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AMG GLC
Mercedes-Benz AMG GLC
Интерьер Mercedes-Benz AMG GLC

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За РулемЛежнин Роман
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