Представлен внедорожник с палаткой на крыше

Chery представила новую модель под брендом Jetour – легкий внедорожник Traveler

Компания предлагает на выбор два варианта двигателя: 1,5-литровый и 2-литровый. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,35 л на 100 км для 1,5-литрового мотора и 8,83 л на 100 км для 2-литрового мотора.

Jetour Traveler Jetour Traveler

Некоторые модели также оснащены интеллектуальным полным приводом XWD.

Салон Jetour Traveler Jetour Traveler

Jetour Traveler предлагается в семи различных вариантах цветов кузова. Удивительно то, что на крыше внедорожника легко помещается двухместная палатка, специально разработанная для этого автомобиля и поставляемая в качестве дополнительного аксессуара.

Jetour Traveler

Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления, который работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Также имеется 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 64-дюймовый панорамный люк. Система поддерживает распознавание голоса, распознавание лиц, поддержку 4G, обновления по воздуху и дистанционное управление. Также Jetour Traveler оснащен системой помощи водителю, которая включает более 10 функций.

Салон Jetour Traveler

За внешний вил внедорожника отвечал известный дизайнер Porsche Хакан Сараджоглу.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Jetour