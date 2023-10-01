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Представлен внедорожник с палаткой на крыше

Chery представила новую модель под брендом Jetour – легкий внедорожник Traveler

Компания предлагает на выбор два варианта двигателя: 1,5-литровый и 2-литровый. Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,35 л на 100 км для 1,5-литрового мотора и 8,83 л на 100 км для 2-литрового мотора.

Jetour Traveler
Jetour Traveler

Некоторые модели также оснащены интеллектуальным полным приводом XWD.

Салон Jetour Traveler
Jetour Traveler
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Jetour Traveler предлагается в семи различных вариантах цветов кузова. Удивительно то, что на крыше внедорожника легко помещается двухместная палатка, специально разработанная для этого автомобиля и поставляемая в качестве дополнительного аксессуара.

Jetour Traveler
Jetour Traveler

Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления, который работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Также имеется 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов и 64-дюймовый панорамный люк. Система поддерживает распознавание голоса, распознавание лиц, поддержку 4G, обновления по воздуху и дистанционное управление. Также Jetour Traveler оснащен системой помощи водителю, которая включает более 10 функций.

Салон Jetour Traveler
Салон Jetour Traveler

За внешний вил внедорожника отвечал известный дизайнер Porsche Хакан Сараджоглу.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Jetour

Jetour Traveler
Jetour Traveler
Салон Jetour Traveler
Jetour Traveler
Jetour Traveler
Салон Jetour Traveler

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За РулемЛежнин Роман
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