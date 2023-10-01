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Rolls-Royce превратили в изысканное и утонченное произведение искусства

Phantom Inspired by Cinque Terre вдохновлен Итальянской Ривьерой и ее винами

Одной из главных особенностей этого уникального Phantom является его синий кузов цвета Ligurian, который напоминает глубины Средиземного моря. На различных частях кузова можно увидеть изящные узоры из гроздей винограда.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre

Салон выполнен из комбинированной кожи, на дверях изнутри красуются, кропотливо созданные с помощью 9 215 стежков, гроздья винограда, а потолок обит вышитой картой Италии из 14 338 отдельных стежков.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
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Владельцам нового Rolls-Royce запретят его продавать

Cinque Terre, что в переводе означает «пять земель», это название, относящееся к пяти деревням на скалах в итальянской Лигурии. Эти деревни известны своей рыбной ловлей и террасными виноградниками, расположенными на живописных холмах.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre

Внутренний салон автомобиля украшен произведениями искусства, вдохновленными этими пятью деревнями. Одна из картин находится на приборной панели, а другая - в перчаточном ящике, что добавляет элегантности и индивидуальности этому особому Phantom.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre

Несмотря на все эти изменения, силовая установка Phantom осталась неизменной. Он по-прежнему оснащен мощным 6,75-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом.

Источник: Motor1

Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre
Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre

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За РулемЛежнин Роман
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