Toyota представит уменьшенный Land Cruiser

Toyota разрабатывает новый внедорожник C-сегмента под кодовым названием 340D

Эта модель займет промежуточное положение между Urban Cruiser Hyryder и Innova Hycross.

Toyota Land Cruiser 2024

Ожидается, что новый внедорожник станет ключевым продуктом для нового завода Toyota в Индии.

Toyota Land Cruiser 2024

Также ходили слухи, что компания выпустит и мини-версию Land Cruiser в Индии. Однако эта информация еще не подвержена.

Нельзя не отметить, что Toyota смогла значительно увеличить продажи в Индии благодаря партнерству с Suzuki. Оба автопроизводителя обмениваются моделями, разработанными партнером, и продают их под своими собственными брендами. Уже сейчас автомобили, созданные Maruti Suzuki, составляют 40% продаж Toyota в Индии.

Toyota Land Cruiser 2024

Toyota планирует увеличить свою производственную мощность в Индии, стремясь достичь отметки в 500 000 автомобилей в год к концу десятилетия.

Новая модель будет выпущена в начале 2026 года.

Источник: IXBT

Фото: Toyota