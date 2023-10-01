Toyota представит уменьшенный Land Cruiser
Эта модель займет промежуточное положение между Urban Cruiser Hyryder и Innova Hycross.
Ожидается, что новый внедорожник станет ключевым продуктом для нового завода Toyota в Индии.
Также ходили слухи, что компания выпустит и мини-версию Land Cruiser в Индии. Однако эта информация еще не подвержена.
Нельзя не отметить, что Toyota смогла значительно увеличить продажи в Индии благодаря партнерству с Suzuki. Оба автопроизводителя обмениваются моделями, разработанными партнером, и продают их под своими собственными брендами. Уже сейчас автомобили, созданные Maruti Suzuki, составляют 40% продаж Toyota в Индии.
Toyota планирует увеличить свою производственную мощность в Индии, стремясь достичь отметки в 500 000 автомобилей в год к концу десятилетия.
Новая модель будет выпущена в начале 2026 года.
Источник: IXBT
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!