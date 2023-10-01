Toyota представит уменьшенный Land Cruiser

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Toyota Land Cruiser 2024

Ожидается, что новый внедорожник станет ключевым продуктом для нового завода Toyota в Индии.

Toyota Land Cruiser 2024
Toyota Land Cruiser 2024
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Также ходили слухи, что компания выпустит и мини-версию Land Cruiser в Индии. Однако эта информация еще не подвержена.

Нельзя не отметить, что Toyota смогла значительно увеличить продажи в Индии благодаря партнерству с Suzuki. Оба автопроизводителя обмениваются моделями, разработанными партнером, и продают их под своими собственными брендами. Уже сейчас автомобили, созданные Maruti Suzuki, составляют 40% продаж Toyota в Индии.

Toyota Land Cruiser 2024
Toyota Land Cruiser 2024

Toyota планирует увеличить свою производственную мощность в Индии, стремясь достичь отметки в 500 000 автомобилей в год к концу десятилетия.

Новая модель будет выпущена в начале 2026 года.

Источник: IXBT

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 2024
Toyota Land Cruiser 2024
Toyota Land Cruiser 2024

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-10