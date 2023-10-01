3 особенности старых машин, которые стоит вернуть

Вот чего лишились новые автомобили и стали менее удобными

Всем нравятся старые автомобили благодаря тому, что у них есть интересные особенности, которые кажутся очень удобными. Если их вернуть, то машины не станут менее безопасными, неудобными или менее экологичными.

1. Например, сиденья-диваны, которые, раскладываясь, превращаются в огромные кровати. В путешествии это незаменимая вещь, особенно если на маршруте с инфраструктурой беда.

Современные сиденья – дань спортивности и вынужденная мера из-за неровностей пола автомобилей. Сегодня пол становится ровным, а центральная консоль, по сути, не нужна, так как органы управления (селектор коробки, ручник…) становятся электронными.

2. Обзорность можно улучшить благодаря низкой линии окон и тонким стойкам. Современная сталь прочнее той, из которой машины делали 40-50 лет назад. Значит стойки можно сделать тоньше и длиннее без ущерба безопасности. К тому же, пассажиров защищают подушки, которых тогда не было.

Тогда пассажиры смогут в полной мере наслаждаться видами, а детишкам не придется выглядывать из-за «подоконников» чтобы увидеть хоть что-то за время поездки.

3. Практика показала, что сенсорные кнопки неудобны, особенно во время движения. Поэтому стоит оставить в покое управление климат-контролями, подогревами, музыкой, чтобы водитель мог менять настройки наощупь во время движения. К тому же красивые кнопки никогда не были лишними в салоне.

Уверены, у вас тоже есть предложения на этот счет. Делитесь ими в комментариях в наших соцсетях.

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Фото: Unsplash