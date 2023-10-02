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Новый кроссовер GAC с удивительным мотором – названы цены

Стала известна стоимость нового Trumpchi ES9

Новый кроссовер GAC Trumpchi ES9 оснащен гибридной системой DHT 2.0T с двухступенчатой автоматической коробкой. Запас хода этого автомобиля достигает 1215 километров.

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

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Используется двухмоторная схема с параллельным валом. Автомобиль будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВтч. Благодаря ей кроссовер может проехать 143 км только на электричестве.

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

Мощностью бензинового двигателя составляет 190 л.с., а электродвигателя – 182 л.с. Общая же мощность силовой установки – 373 л.с.

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

Длина, ширина и высота Trumpchi ES9 составляют 5015, 1950 и 1780 мм, а колесная база достигает 2920 мм. То есть, по габаритам автомобиль сопоставим с Range Rover.

Вот самый дорогой способ выглядеть бедным

В салоне установлены 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

Салон может быть шести- или семиместным. В первом случае во втором ряду устанавливаются два отдельных кресла.

Стоит GAC Trumpchi ES9 в Китае от 229 800 до 269 800 юаней или от 3,07 млн до 3,6 млн рублей. В России цены на кроссовер будут раза в два выше.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn

GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9
GAC Trumpchi ES9

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За РулемКирилл Панов
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