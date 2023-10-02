Новый кроссовер GAC с удивительным мотором – названы цены

Стала известна стоимость нового Trumpchi ES9

Новый кроссовер GAC Trumpchi ES9 оснащен гибридной системой DHT 2.0T с двухступенчатой автоматической коробкой. Запас хода этого автомобиля достигает 1215 километров.

GAC Trumpchi ES9

Используется двухмоторная схема с параллельным валом. Автомобиль будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВтч. Благодаря ей кроссовер может проехать 143 км только на электричестве.

GAC Trumpchi ES9

Мощностью бензинового двигателя составляет 190 л.с., а электродвигателя – 182 л.с. Общая же мощность силовой установки – 373 л.с.

GAC Trumpchi ES9

Длина, ширина и высота Trumpchi ES9 составляют 5015, 1950 и 1780 мм, а колесная база достигает 2920 мм. То есть, по габаритам автомобиль сопоставим с Range Rover.

В салоне установлены 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

Салон может быть шести- или семиместным. В первом случае во втором ряду устанавливаются два отдельных кресла.

Стоит GAC Trumpchi ES9 в Китае от 229 800 до 269 800 юаней или от 3,07 млн до 3,6 млн рублей. В России цены на кроссовер будут раза в два выше.

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Фото: Autohome.com.cn