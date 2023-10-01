#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семечки стали причиной ДТПСемечки стали причиной ДТП
ДТП по вине семечек произошло на трассе М-4 Дон...
3 особенности старых машин, которые стоит вернуть3 особенности старых машин, которые стоит вернуть
Вот чего лишились новые автомобили и стали...
SARНовый внедорожник на водороде скоро увидит свет
Great Wall готовится представить новый...

Новый внедорожник на водороде скоро увидит свет

Great Wall готовится представить новый внедорожник под своим новым брендом SAR

Согласно информации, полученной от carnewschina.com, новый внедорожник Great Wall будет иметь длину около 5200 мм и колесную базу в размере 3200 мм.

SAR
SAR

Интерьер новинки включает большой дисплей, занимающий почти всю переднюю панель. Кресла с поддержкой ног и два зарядных устройства.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«60 часов "За рулем"»: как и для чего придумали самый жесткий тест-драйв

Также автомобиль оснащен различными системами помощи водителю.

Экологически чистый внедорожник получил водородную силовую установку. Запас хода составляет 840 км.

На данный момент нет информации о точной дате появления этой модели на рынке Китая.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Great Wall

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0