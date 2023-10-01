Новый внедорожник на водороде скоро увидит свет

Great Wall готовится представить новый внедорожник под своим новым брендом SAR

Согласно информации, полученной от carnewschina.com, новый внедорожник Great Wall будет иметь длину около 5200 мм и колесную базу в размере 3200 мм.

SAR

Интерьер новинки включает большой дисплей, занимающий почти всю переднюю панель. Кресла с поддержкой ног и два зарядных устройства.

Также автомобиль оснащен различными системами помощи водителю.

Экологически чистый внедорожник получил водородную силовую установку. Запас хода составляет 840 км.

На данный момент нет информации о точной дате появления этой модели на рынке Китая.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Great Wall