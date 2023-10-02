Как появился первый прототип ВАЗ-2108? Опубликованы уникальные кадры и воспоминания

В Тольятти отметили 45 лет с появления первого прототипа ВАЗ-2108

29 сентября в Тольятти состоялась встреча ветеранов АВТОВАЗа, участвовавших в разработке семейства Спутник (впоследствии – Самара). Дело в том, что в нынешнем году исполняется 45 лет с момента сборки первого прототипа ВАЗ-2108 – этот процесс был завершен 31 декабря 1978 года.

О машине, которой суждено было круто поменять весь отечественный автопром, вспомнили некоторые из заводчан, участвовавших в тех событиях. Среди них – начальник бюро перспективных разработок Александр Миллер, специалист бюро комплексных испытаний Вячеслав Волков (должности указаны на момент 1978 года) и автор дизайна «восьмерки» Владислав Пашко.

К слову, о внешности: на фотографии, запечатлевшей всех участников разработки и сборки первого прототипа в предновогодний вечер 1978 года, ВАЗ-2108 уже выглядит почти таким, каким его знаем мы, автомобилисты. Но впереди была еще огромная работа...

Отличный репортаж о встрече ветеранов выложен в Сеть. Если вы любитель истории отечественного автопрома, отложите просмотр до вечера, материал того стоит. Описание видео на Youtube содержит таймкоды выступлений всех докладчиков.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Видео: 4x4 NIVA-TV