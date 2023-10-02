Проверь селектор коробки! Машина «убежала» от девушки и прыгнула в воду

В Подмосковье девушка случайно утопила автомобиль своей мамы в водохранилище

Поездка на подмосковную базу отдыха Хлебниково закончилась для девушки совсем не так, как она рассчитывала. Попросив у мамы Kia Soul, она отправилась загорать, однако правильно припарковать машину у нее не получилось. Это и стало причиной фиаско.

Источник пишет, что, приехав на место, девушка забыла поставить селектор автомата в режим паркинга. Поначалу она вышла из машины и отправилась к месту отдыха, но быстро заметила неладное.

Однако предотвратить коллапс она не успела, хотя даже успела вернуться к машине. Но вот открыть ее у нее почему-то не получилось. Машина начала двигаться под уклон, преодолела бордюр стоянки, а затем разбила хлипкие ворота и улетела в живописные воды Клязьминского водохранилища.

Сообщается, что машину уже извлекли на берег, теперь ей предстоит капитальный ремонт. А девушке – непростой разговор с мамой...

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Baza

Видео: ВКоролеве