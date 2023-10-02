#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H5Частное лицо продает в России внедорожник Haval H5
Новый Haval H5 оценили в 5,3 млн рублей
Еще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских автоЕще одна страна присоединилась к запрету на въезд российских авто
Болгария со 2 октября не пустит к себе машины с...
УАЗ ПатриотПуленепробиваемый УАЗ Патриот выставлен на продажу за 6,9 млн рублей
Бронированный внедорожник УАЗ Патриот продают в...

Проверь селектор коробки! Машина «убежала» от девушки и прыгнула в воду

В Подмосковье девушка случайно утопила автомобиль своей мамы в водохранилище

Поездка на подмосковную базу отдыха Хлебниково закончилась для девушки совсем не так, как она рассчитывала. Попросив у мамы Kia Soul, она отправилась загорать, однако правильно припарковать машину у нее не получилось. Это и стало причиной фиаско.

Источник пишет, что, приехав на место, девушка забыла поставить селектор автомата в режим паркинга. Поначалу она вышла из машины и отправилась к месту отдыха, но быстро заметила неладное.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Однако предотвратить коллапс она не успела, хотя даже успела вернуться к машине. Но вот открыть ее у нее почему-то не получилось. Машина начала двигаться под уклон, преодолела бордюр стоянки, а затем разбила хлипкие ворота и улетела в живописные воды Клязьминского водохранилища.

Сообщается, что машину уже извлекли на берег, теперь ей предстоит капитальный ремонт. А девушке – непростой разговор с мамой...

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Baza

Видео: ВКоролеве

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0