Автомобиль Атом заказали уже 36 тысяч человек

«Кама»: 36 тысяч предзаказов оформлено на российский электромобиль Атом

Компания «Кама» получила 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль Атом. Это при том, что производить его начнут только в середине 2025 года, а цена пока неизвестна. Хотя предполагают, что стоить он будет в районе 2,5 млн рублей. Но это не точно.

А вот стоимость бронирования машины известна – 7 тыс. рублей, и оно для первой партии электрокаров уже завершено.

После бронирования потенциальный владелец получает уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя.

В создании новинки задействовано более чем 700 человек.

Заявленный разгон до «сотни» у электрокара составляет 7 секунд, запас хода – 500 км в зависимости от модели. Габариты: длина – 3995 мм, ширина – 1780 мм и высота – 1615 мм.

Выпускать товарные машины будут на заводе «Москвич», стороны уже подписали меморандум о контрактной сборке.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин лично осмотрел электромобиль Атом и даже посидел в нем.

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Источник: РИА Новости

Фото: «За рулем»