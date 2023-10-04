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Еще в одну страну россияне могут поехать без визы

Безвизовый режим для граждан России ввела Ангола

Список стран, куда россияне могут поехать без визы, пополнила Ангола. Власти этой африканской страны ввели безвизовый режим для граждан из почти 100 стран, включая Россию. Теперь без визы российские туристы смогут однократно въезжать в страну на срок до 30 дней.

Ранее для получения туристической визы россиянам необходимо было предоставить стандартный набор документов, а также оплатить консульский сбор в размере 100 долларов.

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Россия также начала переговоры с Анголой об открытии прямого рейса между Москвой и Луандой. Пока же туристы могут добраться до Анголы с одной пересадкой, а билет обойдется в сумму 266 тыс. рублей в обе стороны.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash

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