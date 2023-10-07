Папа Илона Маска отказался от Tesla – и вот на чем теперь ездит

Отец Маска Эррол живет в Африке, ездит на Rolls-Royce и не хочет Tesla

У Эррола Маска есть роскошный седан, спортивный автомобиль и старинный самолет, но он не настолько «богат», чтобы приобрести Tesla, автомобиль, который строит компания его сына. Не сейчас и не в ближайшее время.

Это слишком дорого даже для отца миллиардера Илона Маска, чье состояние достигает 278 млрд долларов. Генеральный директор Tesla предложил сам всё оплатить, но отец все равно отказался.

«Оно того не стоит», — объяснил Эррол сыну.

Эррол живет в Южной Африке, где электромобили не очень популярны. Поэтому он предпочел выбрать Роллс-Ройс. Это то, на чем он сейчас ездит с шофером.

С учетом всех затрат на доставку и импорт транспортировка Tesla в Южную Африку была бы слишком дорогой.

Илон Маск

Стоимость автомобиля, доставки и таможенных сборов составила бы в общей сложности около 3,5 миллиона рандов, что составляет чуть более 181 000 долларов. В Южной Африке действует пошлина в размере 25% на импорт автомобилей.

В Южной Африке нет представительства Tesla, а зарядная инфраструктура в стране развита плохо. Электромобили — редкость в штате: их тут около 1500 и около 300 зарядных станций.

Эррол не знает, какую модель Илон хотел ему отправить, но Маск-младший, вероятно, выбрал бы для отца один из самых дорогих экземпляров – Model S Plaid.

Впрочем, Эррол Маск признает, что, если бы жил в США, у него, определенно, была бы и Tesla.

Источник: Autoevolution

Фото: AP/TASS, Unsplash



