В Сети появились тизеры необычной новинки Volvo
Шведский автоконцерн Voivo официально обнародовал тизеры нового минивэна EM90. Его презентация запланирована на 12 ноября, это долгожданная новинка на авторынке, и его изображения доказывают, что автомобиль выглядит презентабельно и стильно.
На изображениях хорошо видны размеры и общий профиль EM90, можно рассмотреть серебристо-черные диски и антенну «акулий глаз». На другом тизере показаны светодиодные задние фонари, выполненные в уникальном дизайне.
Передняя часть EM90 имеет традиционный внешний вид, предполагается, что у минивэна будет хромированная решетка радиатора. Вполне вероятно, что силовая установка EM90 будет аналогична Zeekr 009. Другими словами, автомобиль будет оснащен аккумуляторной батареей Qilin емкостью 140 кВт-ч, разработанной компанией CATL. У минивэна два электромотора суммарной мощностью 536 л.с.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: Volvo
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