В Сети появились тизеры необычной новинки Volvo

Автоконцерн Volvo представит электроминивэн EM90 12 ноября

Шведский автоконцерн Voivo официально обнародовал тизеры нового минивэна EM90. Его презентация запланирована на 12 ноября, это долгожданная новинка на авторынке, и его изображения доказывают, что автомобиль выглядит презентабельно и стильно.

На изображениях хорошо видны размеры и общий профиль EM90, можно рассмотреть серебристо-черные диски и антенну «акулий глаз». На другом тизере показаны светодиодные задние фонари, выполненные в уникальном дизайне.

Тизер нового минивэна Volvo EM90

Передняя часть EM90 имеет традиционный внешний вид, предполагается, что у минивэна будет хромированная решетка радиатора. Вполне вероятно, что силовая установка EM90 будет аналогична Zeekr 009. Другими словами, автомобиль будет оснащен аккумуляторной батареей Qilin емкостью 140 кВт-ч, разработанной компанией CATL. У минивэна два электромотора суммарной мощностью 536 л.с.

Тизер нового минивэна Volvo EM90

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Volvo