Появились подробности о запуске бывшего завода Volvo в Калуге

Губернатор Шапша: автозавод в Калуге начнет работу в 2023 году

Перешедший российскому предпринимателю Игорю Киму бывший завод AB Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на полную мощность предприятие выйдет уже в 2024 году.

«На следующей неделе мы встречаемся с новым руководителем, и мы вам об этих планах расскажем, о том, что мы планируем делать, в какие сроки. Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже следующем году», - поделился Шапша.

Мощность калужского предприятия составляет до 15 тысяч большегрузных автомобилей в год. С весны 2022 года завод находится в простое. Какие именно грузовики будут выпускаться на возрожденном заводе, пока не сообщается.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash