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Hyundai Sonata 7 на вторичке – 6 причин не брать

Эксперт Зиновьев назвал 6 минусов Hyundai Sonata с пробегом

Несмотря на то, что это так любимый россиянами Hyundai, конкурент популярной Camry и родной брат пользующегося очень высоким спросом Kia Optima, продажи Hyundai Sonata на вторичке не впечатляют.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев объяснил, почему Сонату седьмого поколения так непросто продать – у нее есть 6 весомых минусов.

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Большинство минусов кроются в двигателях.

1. Это, например, задиры в цилиндрах 2-литрового мотора. У рестайлинговых версий были добавлены масляные форсунки для охлаждения поршней, но полностью проблему такая доработка не решила.

2. Перегревы, а без них не обходится, приводят к тому, что 2-литровый мотор начинает подъедать масло в огромных количествах. Производитель при этом считает нормой, если расход масла составляет 1 литр на 1000 км.

3. Мотор объемом 2,4 литра тоже ест масло и при этом быстро закоксовывается. Фазорегулятор долго не служит, а гидрокомпенсаторов нет (поэтому нужна регулировка зазоров, для чего приходится раскидать полдвигателя).

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4. Мягкое лакокрасочное покрытие быстро покрывается сколами и царапинами, как и лобовое стекло.

5. Слабая шумоизоляция, из-за чего приходится тратиться на дополнительную шумку колесных арок.

6. Очень маленький для класса багажник – всего 510 литров.

Но есть у седьмой Сонаты и плюсы, узнать о которых вы можете в октябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Hyundai Sonata VII: 2014–2019», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2023.

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

+2