Эксперт рассказал, почему необходим возврат к стандарту Евро-5

В России к 1 февраля 2024 года завершится выпуск машин с двигателями Евро-2

Налаживание производства в России автомобилей с моторами, отвечающими европейским экологическим стандартам, было обусловлено не только стремлением соответствовать принятым нормам. Дело в том, что на машинах с менее строгими стандартами в Европу попросту не пустят. Причем это касается не только машин российского автопрома, но и иномарок, сборка которых происходит в РФ. Таким мнением поделился независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Автомобили заниженного экологического класса производят и продают в России более года, но сейчас автоконцерны переходят на выпуск автомобилей с моторами, отвечающими экологическому стандарту Евро-5. При этом производители до 1 февраля 2024 года еще могут ставить двигатели с менее строгими стандартами.

Смягчению технических требований к российским машинам предшествовала нехватка импортных комплектующих. Хотя ушедшие с рынка иностранные концерны гарантировали помощь с поставками автокомпонентов. Особенно остро их нехватка ощущалась весной 2022 год. Поэтому Правительство РФ приняло решение вернуть на время национальные нормы технического регулирования — они вступили в силу 21 мая.

Ведущие автоконцерны продолжили выпускать продукцию, не соответствующую требованиям Евро-5, то есть у заводов появилось право производить моторы класса Евро-0. В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что правилами предусмотрен выпуск автомобилей экологических классов, ниже действующих: Евро-0, 1, 2, 3, 4.

Этот стандарт действует с 1 июня 2023 года, и его использование было продлено до 1 февраля 2024 года. При этом в Минпромторге подчеркнули, что такие машины можно будет использовать в РФ на протяжении всего срока их службы. Только на них нельзя будет выехать в другие страны, даже в рамках Таможенного союза, кроме Белоруссии.

Речь идет о компаниях, использующих отечественные силовые агрегаты: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также грузовые заводы КАМАЗ и «Урал». Разрешение было получено на основную линейку двухосных и трехосных транспортных средств и шасси КАМАЗ; всю линейку транспортных средств марки УАЗ; автобусы ПАЗ 3205; автомобили и шасси ГАЗ 3302 (ГАЗель Бизнес, Соболь); автомобили Lada 2190 (Lada Granta).

Но эти послабления не распространялись на предприятия, собирающие иномарки. К лету 2022 года производства на таких предприятиях практически прекратилось, за исключением заводов по сборке машин из китайских машинокомплектов. Это Haval в Тульской области, а также «Москвич», выпускающий модели JAC под собственным брендом.

Сейчас российские бренды предлагают и машины с моторами Евро-5 и Евро-2. АВТОВАЗ начал возвращать Евро-5 с сентября 2023 года, УАЗ выпускает оба варианта, причем автомобили с Евро-2 стоят дешевле. ГАЗ ставит на грузовички дизельные моторы Евро-2 серии G21, но более доступный бензиновый вариант соответствует требованиям Евро-5. КАМАЗ заверяет, что вся их современная продукция подходит под Евро-5.

Автоэксперт Сергей Бургазлиев, комментируя ситуацию, объяснил, что в бензиновых двигателях Евро-5 применяются более сложные топливные системы и иные нейтрализаторы отработавших газов. Дизельные моторы стандарта Евро-5 требуют применения системы рециркуляции отработавших газов или впрыска мочевины. А в случае с Евро-2 можно обойтись без этого, резюмировал эксперт.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos