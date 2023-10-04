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На российском рынке появится еще один автобренд: он нацелен на люксовый сегмент

Две новейшие модели марки Rising выходят на рынок России в ноябре

Присутствие автомобильных брендов из Китая на российском рынке станет еще представительнее за счет выхода бренда класса люкс Rising (входит в концерн SAIC Group). Соглашение о прямых поставках электромобилей этой марки заключила компания Electrocars.

Первая партия автомобилей появится уже в ноябре и будет продаваться в автосалонах Electrocars в Челябинске и Екатеринбурге. Покупателям предложат две новые модели бренда, обе в максимальной комплектации: лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7.

Rising R7
Rising R7
Rising R7
Rising R7
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F7 имеет габариты 500 х 1953 х 1494 мм при колесной базе 3000 мм – по этим параметрам он сопоставим с Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class. Лифтбек оснащен двумя электромоторами мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. До 100 км/ч он разгоняется за 3,7 сек.

R7 по габаритам близок к BMW X6: 4900 х 1925 х 1655 мм при колесной базе 2950 мм. Силовая установка такая же, как у лифтбека. Разгон до «сотни» занимает 3,8 сек.

На все проданные автомобили распространяется гарантия и сервисная поддержка от производителя. Цены на новинки пока не озвучены.

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Источник: Electrocars

Фото: Rising

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