В отпуск на электрокаре: 4 момента, которые нужно учесть

СберАвто дает несколько советов для тех, кто путешествует на электромобиле

Для тех, кто не желает ограничиваться поездками на электрокаре только по городу, эксперты СберАвто составили рекомендаци, которые пригодятся в путешествиях на дальние расстояния.

Освежите теорию

Обязательно нужно быть в курсе норм расхода заряда, которые могут меняться в зависимости от скорости движения или погодных условий. Кроме того, важно знать о потенциальных неисправностях, аспектах использования авто в ситуации полной разрядки, возможностях экстренного ремонта и требованиях к буксировке и т. д.

Запаситесь электричеством

Необходимо убедиться, что электромобиль полностью заряжен и в исправном состоянии. Проверьте состояние аккумулятора, тормозов, давление в шинах. Помните, что оптимальное давление в шинах влияет на дальность хода электрокара. Стоит запастись зарядными кабелями и адаптерами разного типа, так как зарядные станции на маршруте могут иметь разные стандарты. На месте может потребоваться даже зарядка от обычной розетки 220В.

Проверьте прогноз погоды

Погода может существенно повлиять на запас хода и производительность электромобиля, особенно в холодное время года.

Следует проверить наличие на пути зарядных станций. Для этого можно воспользоваться специальными приложениями и сайтами. Важно убедиться, что станции совместимы с конкретным электромобилем и что время зарядки вписывается в тайминг путешествия.

Продумайте остановки

Так как зарядка электромобиля занимает заметно больше времени, чем заправка автомобиля с ДВС, увеличивается и время в пути. Лучше продумать, чем заняться в длительных остановках: например, использовать это время для приема пищи или для посещения достопримечательностей по пути.

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