Аист, столб, заправка, лось и другие опасности на дороге
«АльфаСтрахование» перечислило опасности, которые поджидают водителей на дороге
«АльфаСтрахование» провело анализ угроз, с которыми сталкиваются водители на дороге, на основе данных об обращениях по ОСАГО за 2023 год. Выяснилось, что среди наиболее распространенных опасностей на дороге выделяются столбы – 12% случаев и автозаправочные станции – 10% случаев.
С первыми – все понятно, а во втором случае аварии чаще всего происходят из-за того, что водители забывают убрать заправочный пистолет из горловины бака. В итоге страдают как машины, так и колонки АЗС.
Дорожные ограждения (9,65%), ворота (6,53%), шлагбаумы (5,31%), заборы (4,24%) и дорожные знаки (2,63%) также составляют значительную часть аварийных ситуаций.
Даже автомойки не обошли стороной водителей – 0,5% сталкиваются с проблемами и на них.
Что касается животных, то часто встречаются лоси (6,24%), косули (3,32%), и даже кабаны (0,4%). Барсуки, лошади и медведи встречаются реже - в 0,5% случаев.
Необычным случаем можно считать ситуацию с аистом, который издалека напомнил водителю сотрудник ДПС с жезлом. Это привело к хаотичному маневрированию и в результате - к ДТП.
Важно сохранять спокойствие на дороге в любых ситуациях, напоминают эксперты.
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Фото: Unsplash
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