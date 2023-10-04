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В Москве ГИБДД снова ловит дрифтеров – один уже попался

Столичная полиция привлекла к ответственности водителя Mercedes-Benz, устроившего дрифт у ВДНХ

В результате мониторинга соцсетей полиция Москвы нашла видеоролик, в котором водитель Мерседеса дрифтит прямо на пешеходном переходе в районе пересечения улицы Космонавтов и проспекта Мира. Усугублялась ситуация тем, что в процессе он несколько раз проехал на красный свет.

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Нарушителя нашли сотрудники ДПС. Им оказался 22-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Свою вину он полностью признал. Теперь ему предстоит нести ответственность по статье статье 12.33, части 4 статьи 12.15, части 1 статьи 12.7 и части 1 статьи 12.12 КоАП РФ.

«Столичная Госавтоинспекция продолжает мониторинг сети Интернет с целью выявления видеороликов, демонстрирующих нарушение правил дорожного движения и пренебрежение к соблюдению норм безопасности», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

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