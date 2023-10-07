Автовладелец оказался в плену у сбежавшего автомобиля

Новый MG ZS EV перестал слушаться водителя: остановить его смогла только полиция

53-летний Брайан Моррисон ехал домой с работы около 22 часов, когда его новый китайский электрокар MG ZS EV (SAIC Motor) стоимостью 30 тыс. фунтов (3,6 млн рублей) начал проявлять свой нрав.

Когда Моррисон подъезжал к кольцевой развязке и пытался затормозить, автомобиль не слушался.

Ему удалось объехать кольцевую развязку, впереди была прямая дорога, поэтому он предположил, что машина замедлится, если он не будет давить на газ, но этого снова не произошло.

Таким образом он оказался запертым внутри машины, двигавшейся с постоянной скоростью 50 км в час.

Впереди был съезд на улицы города, где светофоры, пешеходные переходы, люди, и мужчина в панике начал звонить в службу 999.

В конце концов прибыли три полицейские машины и ехали перед перепуганным водителем, сбоку и позади него.

Унять электрокар не удалось, поэтому полиция произвела «контролируемую остановку».

Они сказали Моррисону намеренно въехать в их фургон, в итоге машина воткнулась в препятствие, но останавливаться не собиралась, и полицейским пришлось сидеть в фургоне, пока не подъехал техспециалист.

Механик RAC провел диагностику, и в итоге выпал такой огромный список неисправностей, который он видел впервые.

Для автовладельца все закончилось благополучно, он вернул авто в салон, и никто в итоге не пострадал. Однако это не первый раз, когда электромобили ведут себя таким образом, сообщили в полиции. И признались, что не вполне понимают, как действовать в таких случаях.

Источник: Daily Mail